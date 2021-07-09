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عمليات المعلمين: إصابة 3 معلمات فى حادث سير أثناء توجههن للجنة المراقبة بالفيوم
الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:29 م
ريما خليفة
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أصيبت 3 معلمات ، اثنتين بكسور والثالثة بجروح ، فى حادث سيارة خلال توجههن أمس ، للجنه أبو جندير التابعة لإدارة اطسا التعليمية، بمحافظة الفيوم، المنتدبين لها ملاحظات بالثانوية العامة، للمشاركة فى تجهيز اللجان للامتحانات التى تنطلق غدا السبت ، وعلى الفور تحرك أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بناء على تعليمات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لتقديم المساعدة المطلوبة .
وقام عيسى محمود رئيس فرعية المعلمين بالفيوم وناصر الحادقه أمين الصندوق، بالتواجد فى مستشفى مكه لمرافقة المعلمات الثلاث بعد الحادث ، للاطمئنان على حالتهن الصحية ، وتقديم الدعم للمعلمات وأسرهن.
كما قام محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية بالتواصل تليفونيا ، مع المعلمات المصابات ، وإبلاغهن تمنيات نقيب المعلمين بالشفاء العاجل وعرض عليهن النقل والعلاج المجانى بمستشفى المعلمين بالقاهرة ، وفى انتظار الرأى الطبى فى حالة الاحتياج لخدمات علاج اضافية .
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