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عمليات المعلمين: إصابة 3 معلمات فى حادث سير أثناء توجههن للجنة المراقبة بالفيوم

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أصيبت 3 معلمات ، اثنتين بكسور والثالثة بجروح  ، فى حادث سيارة خلال توجههن أمس ، للجنه أبو جندير التابعة لإدارة اطسا التعليمية، بمحافظة الفيوم، المنتدبين لها ملاحظات بالثانوية العامة، للمشاركة فى تجهيز اللجان للامتحانات التى تنطلق غدا السبت ، وعلى الفور تحرك أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بناء على تعليمات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لتقديم المساعدة المطلوبة .

وقام عيسى محمود رئيس فرعية المعلمين بالفيوم وناصر الحادقه أمين الصندوق، بالتواجد فى مستشفى مكه لمرافقة المعلمات الثلاث بعد الحادث ، للاطمئنان على حالتهن الصحية ، وتقديم الدعم للمعلمات وأسرهن.

كما قام محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية بالتواصل تليفونيا ،  مع المعلمات المصابات ، وإبلاغهن تمنيات نقيب المعلمين بالشفاء العاجل وعرض عليهن النقل والعلاج المجانى بمستشفى المعلمين بالقاهرة ، وفى انتظار الرأى الطبى فى حالة الاحتياج لخدمات علاج اضافية .

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