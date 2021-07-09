عمليات المعلمين: إصابة 3 معلمات فى حادث سير أثناء توجههن للجنة المراقبة بالفيوم

أصيبت 3 معلمات ، اثنتين بكسور والثالثة بجروح ، فى حادث سيارة خلال توجههن أمس ، للجنه أبو جندير التابعة لإدارة اطسا التعليمية، بمحافظة الفيوم، المنتدبين لها ملاحظات بالثانوية العامة، للمشاركة فى تجهيز اللجان للامتحانات التى تنطلق غدا السبت ، وعلى الفور تحرك أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بناء على تعليمات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لتقديم المساعدة المطلوبة .





وقام عيسى محمود رئيس فرعية المعلمين بالفيوم وناصر الحادقه أمين الصندوق، بالتواجد فى مستشفى مكه لمرافقة المعلمات الثلاث بعد الحادث ، للاطمئنان على حالتهن الصحية ، وتقديم الدعم للمعلمات وأسرهن.



