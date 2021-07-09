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مفاجأة.. الكشف عن ترتيب قادة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو
الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:30 م
علي خلاف
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استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب على قائدي الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو المقرر إقامتها في يوليو الجاري.
ترتيب قائدي منتخب مصر في طوكيو
وحدد مسؤولو الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كثالث "كابتن" للمنتخب فى أولمبياد طوكيو بعد اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار قائد الفراعنة.
ومن المقرر أن يكون أحمد حجازى هو كابتن منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو ويليه رمضان صبحي وفقا لمبدأ الأقدمية أيضا ثم محمد الشناوي.
من جانبه أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، قائمة اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو ويبلغ عددهم 22 لاعب.
و ضم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.
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