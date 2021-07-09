تعرف على طريق إنجلترا حتي التأهل إلى نهائي يورو 2020

تستعد إنجلترا لمواجهة إيطاليا، بعد غد الاحد، في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، على ملعب ويمبلي اللندني.





إنجلترا تمكنت من العبور على حساب الدنمارك، أما إيطاليا صعدت للنهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.





وتصدرت إنجلترا مجموعتها الأولى في التصفيات بالفوز 7 مرات في 8 مباريات، وكانت انتكاستها الوحيدة في الخسارة 1-2 خارج أرضها أمام التشيك.





وخلال مسيرتها في التصفيات والتي تضمنت إحراز 37 هدفا ودخول 6 أهداف شباكها، فازت إنجلترا 7-0 على الجبل الأسود في ويمبلي و6-0 خارج أرضها على بلغاريا، و5-3 على أرضها على كوسوفو.





وتأهلت التشيك إلى جانب إنجلترا، وأوقعتهما القرعة في نفس المجموعة في النهائيات إلى جانب منتخبي كرواتيا واسكتلندا.





وفيما يلي حقائق وتفاصيل عن مسيرة منتخب إنجلترا نحو المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020:





مرحلة المجموعات





إنجلترا 1 كرواتيا 0





بدأت إنجلترا، مسيرتها في المجموعة الرابعة على أرضها في ويمبلي، وبفضل أداء جاد وقوي فازت 1-0 لتنتقم من هزيمتها 1-2 أمام كرواتيا في نصف نهائي مونديال روسيا.





ورغم تراجع الأداء في بعض الأحيان، نجحت إنجلترا في حصد نقاط الفوز، بفضل هدف رحيم سترلينج في الدقيقة 57.





ونجح دفاع إنجلترا الصلب، في حرمان المنتخب الكرواتي من أي فرصة لهز الشباك.













إنجلترا 0 اسكتلندا 0





دخلت إنجلترا، المباراة في ويمبلي كمرشحة للفوز لكنها فشلت في اختراق خطوط المنافسين الذين حاولوا بقوة الوصول للشباك الإنجليزية، بينما أبعد ريس جيمس مدافع إنجلترا، كرة من على خط المرمى سددها ليندون دايكس.





وبفضل أداء فردي متميز، توج لاعب الوسط الاسكتلندي الشاب بيلي جيلمور (20 عامًا) بلقب أفضل لاعب في المباراة، لكنه بعدها أصيب بفيروس كورونا، ليخضع لاعبا إنجلترا ميسون مونت وبن تشيلويل للحجر الصحي لمدة أسبوع، بعد أن عانقاه في نهاية المباراة.













التشيك 0 إنجلترا 1





بفضل أداء جاد وقوي آخر في ويمبلي، ضمنت إنجلترا صدارة المجموعة الرابعة بعد تقدمها بهدف مبكر حمل توقيع سترلينج، وحققت به فوزها الثاني في البطولة وضمنت نظافة شباكها قبل مرحلة خروج المهزوم.





ومع تعرض المهاجم هاري كين للكثير من المراقبة في دور المجموعات، تولى سترلينج المهمة بنجاح، ومنح بلاده هدف السبق في الدقيقة 12 مستغلا تمريرة زميله جاك جريليش لتحجز إنجلترا مكانها في دور 16 في مواجهة ألمانيا.













دور 16





إنجلترا 2 ألمانيا 0





ظهرت إنجلترا بصورة أكثر نضحًا، وحققت أول فوز على ألمانيا في مراحل خروج المغلوب في بطولة كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966، وذلك بفضل هدفين من كين وسترلينج لتطيح بألمانيا في ويمبلي.





وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح جوردان بيكفورد حارس مرمى إنجلترا في إنقاذ شباكه ببراعة، عندما أبعد كرة سددها كاي هافيرتز قبل أن يتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 75 بفضل سترلينج الذي استغل عرضية من زميله لوك شاو.





وأهدر توماس مولر فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة بعد ذلك مباشرة، عندما سدد خارج إطار المرمى، بينما أكد كين الفوز بإحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 86 بعد تلقيه تمريرة عرضية متقنة من جريليش.













دور الثمانية





أوكرانيا 0 إنجلترا 4





تأهلت إنجلترا للدور قبل النهائي، بعد أن قدمت أفضل أداء لها في البطولة، عندما أحرز قائدها المتألق كين هدفين، بينما أضاف هاري ماجواير وجوردان هندرسون هدفين في الملعب الأولمبي بروما.





وسدد كين في شباك كرواتيا من مدى قريب، ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز ماجواير تقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 46 بكرة رأسية قوية بعد ركلة حرة نفذها شاو.





وأضاف كين، هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد 4 دقائق بضربة رأس أخرى، بينما أكمل هندرسون الرباعية في الدقيقة 63، بعد ركلة ركنية نفذها ميسون مونت.













قبل النهائي





إنجلترا 2 الدنمارك 1





بعد أن اهتزت شباكها لأول مرة في البطولة مع العودة إلى ستاد ويمبلي، قلبت إنجلترا تأخرها إلى فوز في الوقت الإضافي، بعد أن أحرز المهاجم مايكل دامسجارد هدف السبق للدنمارك في الدقيقة 30.





وأرسل دامسجارد كرة قوية إلى الشباك الإنجليزية، لكن إنجلترا نجحت في تحقيق التعادل، بعد ذلك بـ 9 دقائق فقط، عندما فشل قائد الدنمارك سيمون كير في إبعاد كرة بوكايو ساكا لتدخل شباك مرمى فريقه عن غير قصد.





وأحرز كين هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة 104 من كرة مرتدة بعد تصدي الحارس كاسبر شمايكل لركلة جزاء نفذها مهاجم توتنهام، بعد تعرض زميله سترلينج للعرقلة من جانب يواكيم مايله.



