الجيش الليبي يفشل مخطط تنظيم الإخوان (فيديو)

في إطار سعي تنظيم الإخوان لإفساد المشهد السياسي حاولت ميليشياته عرقلة الانتخابات عبر توريط الجيش الليبي في خرق وقف إطلاق النار .





تفاجأت وحدات الجيش الليبي بـ4 سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة فتحت النار على مقر اللواء 128 ثم فرت باتجاه نقطة ارتكاز للميليشيات في محاولة لسحب الجيش لاشتباكات من شأنها ضرب المسار السياسي حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





أكدت قيادة القوات المسلحة الليبية التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في البلاد وإفشال كل مخططات التنظيم لضرب الحلول السياسية في ليبيا