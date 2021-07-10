Advertisements

استمرار التحسن النسبي.. الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

السبت 10/يوليو/2021 - 07:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تستمر الأحوال الجوية في التحسن بشكل نسبي، إذ تواصل درجات الحرارة الانخفاض على أغلب الأنحاء، بعد موجة حارة، كانت قد شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حين ارتفعت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأرجعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته مصر إلى تمدد منخفض الهند الموسمي، وتأثر عدد من البلدان العربية والخليجية به.

ومع انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، تزيد فرص تحسن الأحوال الجوية، مقارنة بحالة الطقس التي شهدتها الأيام الماضية.

ويؤدي استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة إلى الشعور بحرارة الجو، في الوقت الذي يساعد فيه نشاط الرياح في تخفيف الإحساس بالحرارة، خصوصا خلال فترات الليل.

وعن حالة الطقس المتوقعة لليوم السبت، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم السبت 10 يوليو 2021، وحتى يوم الخميس 15 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتكون درجات الحرارة خلال تلك الفترة على النحو التالي:

يوم السبت 10 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الأحد 11 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الإثنين 12 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الأربعاء 14 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الخميس 15 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 39درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:
- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 80% إلى 82%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 25% إلى 30%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 15% إلى 20%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة خبراء الأرصاد حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 12 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يتحرك لضم الساحر الذهبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| 127 حالة جديدة.. الصحة تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مستقبل زيدان القادم

منذ أقل من ساعتين

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الحرارة تواصل الارتفاع.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الموجة الحارة مستمرة.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الإثنين

درجات الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي