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شاهد.. لحظة اشتعال حريق مبنى بالواسطى (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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حصلت بوابة "الفجر" على مقطع فيديو يرصد حريق مبنى مكون من ثلاث طوابق بمنطقة طراد النيل بمدينة الوسطى.


تلقى قسم شرطة الواسطي بلاغا مفاداه اندلاع حريق بمبنى مكون من ٣ طوابق بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وسنوافيكم بالتفاصيل.

شاهد.. لحظة اشتعال حريق مبنى بالواسطى (فيديو)
شاهد.. لحظة اشتعال حريق مبنى بالواسطى (فيديو)
شاهد.. لحظة اشتعال حريق مبنى بالواسطى (فيديو)
شاهد.. لحظة اشتعال حريق مبنى بالواسطى (فيديو)

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