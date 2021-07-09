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"نموذج للمرأة المثقفة"..أحمد أبو هشيمة ينعى وفاة جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفاة السيدة جيهان السادات، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "أبو هشيمة" قائلا: "رحلت اليوم عن عالمنا نموذج مشرف للمرأة المصرية المثقفة والراقية السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.. رحمها الله وآلهم ذويها الصبر والسلوان #أبو_هشيمة #مصر".

يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

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