"نموذج للمرأة المثقفة"..أحمد أبو هشيمة ينعى وفاة جيهان السادات

نعى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفاة السيدة جيهان السادات، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "أبو هشيمة" قائلا: "رحلت اليوم عن عالمنا نموذج مشرف للمرأة المصرية المثقفة والراقية السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.. رحمها الله وآلهم ذويها الصبر والسلوان #أبو_هشيمة #مصر".



يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ88 عاما.