تعليق صارم من أحمد العوضي على تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها

انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية حول تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها، ورد على ذلك الفنان أحمد العوضي زوجها، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "العوضي" قائلا: "الرجاء من الساده الصحفيين زملائي بيعتلولي ان الخبر ده بيتبعلهم من رقم دولي... طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها".



وتابع: "نا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم.. لكن زوجتي خط احمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر ( اميتو الباطل بالسكوت عنه )".





وأضاف العوضي: "واعمالا لقول الامام الشافعي.. اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت.. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسة لن تجدي نفعا...فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين.. تاريخ الصفحه من ثلاثة ايام... انا لن اتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه... ونبطل اللجان واللجان المضاده.. والافضل توفير كل هذا المال لاعمال الخير.. فمن الافضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز... شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور المحترم الواعي المثقف... وكالك احترامي للمصري اليوم العزيزه".