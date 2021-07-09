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بأسلوب المغافلة.. حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بالشروق

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قررت نيابة الشروق وبدر الجزئية حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كانت البداية أثناء مرور قوة أمنیة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة قسم شرطة الشروق بمدیریة أمن القاھرة، تمكنت من ضبط (سائق، له معلومات جنائیة، مقیم بدائرة قسم شرطة المطریة بالقاھرة) حال إستقلاله سیارة " أجرة "، وبحوزته (3 ھواتف محمولة مجھولى المصدر – مبلغ مالى – سلاح أبیض "كتر").

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة بإسلوب " المغافلة " بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، مقیم بالقلیوبیة) جارى تحدیده
وضبطه، وأقر بإرتكابهما واقعتى سرقة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأضاف بحیازته للسلاح الأبیض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.


وبإستدعاء المجنى علیهما تعرفا على الهاتفان المضبوطان، وإتهماه والمتهم الهارب
بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، من خلال تكثیف
المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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سرقة الهواتف المحمولة حوادث الفجر الفجر أسلوب المغافلة

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