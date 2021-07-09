رئيس قضايا الدولة ينعي جيهان السادات



نسأل المولى عز وجل أن يتغمدها الله واسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان لما قدمته من عطاء للوطن حيث وقفت بجانب زوجها الرئيس الراحل في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن قاده فيها إلى تحقيق انتصار أكتوبر المجيد الذي يظل علامة مصرية بارزة وفارقة في تاريخ بطولات العزة والكرامة.



وأعرب مستشارو الهيئة عن خالص عزائهم ومواساتهم لعائلة الفقيدة والشعب المصري.



حفظ الله مصر وشعبها من كل سؤ في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیهِ رَاجِعُونَ).

نعى المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، قائلَا: