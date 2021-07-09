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وزير الزراعة يبحث موقف تنفيذ المشروعات الزراعية الممولة من صندوق"الايفاد"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى

وبحث معها موقف تنفيذ المشروعات الزراعية الممولة من المنظمة الدولية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والسيد  محمد الغزالي مدير مكتب الايفاد بالقاهرة

وقال القصير ان الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الايفاد وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"

ومشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد".

واضاف ان الاجتماع بحث ايضا تنسيق ترتيبات زيارة المجلس التنفيذي لمنظمة الايفاد لجمهورية مصر العربية في اكتوبر القادم حيث تعتبر القاهرة المنصة التي تنطلق منها كل مشروعات الايفاد الى المنطقة الافريقية

القصير وجه الشكر للايفاد على الدعم المستمر للوزارة، واشاد بالتعاون والعلاقات التاريخية مع المنظمة الدولية في المشروعات التنموية

من ناحيتها اعربت صالح عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الزراعة وأشادت بالجدية في متابعة المشروعات وتنفيذها وتقييم الاداء خلال الفترة الاخيرة بما يتفق مع الاشتراطات والضوابط

وقالت إنها بحثت مع وزير الزراعة تكثيف سبل التعاون المشترك بين القاهرة والايفاد بما يخدم مصالح المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر.

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وزير الزراعة المشروعات الزراعية الممولة من الايفاد السيد القصير

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