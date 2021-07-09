فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى المدرب الفرنسي إصراره على رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق ومطالبة ناديه بمناقشة العروض المقدمة له من أجل خروجه، سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

وكان أحداد تلقى عروض في الفترة الأخيرة من جانب أندية مغربية للحصول على توقيعه، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى للحصول على خدماته.

وعاد أحداد إلى الزمالك مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، عقب انتهاء إعارته إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، إلا أنه لم يثبت جدارته داخل البيت الأبيض.