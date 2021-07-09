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"من اعتدى على حقنا لا يلومن إلا نفسه".. رد ناري من أسامة الأزهري على تصريحات مفتي إثيوبيا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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رد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، على الحاج عمر ادريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي بعد بيانه الذي قال فيه إن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة.

وقال "الأزهري" في برنامجه "حامل المسك" علي الراديو 9090 اليوم الجمعة ردا على مفتي إثيوبيا "مضى زمن النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد، وجاء زمن تظلم فيه أثيوبيا مائة مليون أحد في مصر، وأربعين مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه".

وأضاف "عدد المسلمين في أثيوبيا ٣٣ % وإذا لم يتخذ فضيلة مفتي إثيوبيا هذا الموقف فقد يقع ضرر عظيم على كل شريحة المسلمين في أثيوبيا، فنحن جميعا كمصريين نعذره في موقفه، ولكن تعليقي هنا لتحصين عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مغالطة قد تشوش العقول".

وتابع "فضيلة المفتي الإثيوبي يقول إن إثيوبيا لها حق الانتفاع بمياه النيل دون ضرر لدول حوض النيل، فكيف إذا صار الضرر الواقع على مصر والسودان قطعيا وظاهرا وواضحا وساطعا، وأنه ضرر يودي إلى هلاك الملايين منا، والأنهار ملكية عامة تشترك في منفعتها كل الدول التي يمر النهر الخالد بأراضيها".

وأكد أنه لا يحق لأي طرف أن يستحوذ ويستأثر ولا يبالي لهلاك غيره ممن يشاركه الموارد وله فيها نفس الحق، مستطردًا "أما أنكم في بلد النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، فقد مضى زمنه رحمه الله، وخلف من بعده خلف ضيعوا الأمانة، وجاء زمن تظلم فيه أثيوبيا مائة مليون أحد في مصر، وأربعين مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فسوف ننتزع حقنا منه بأنيابنا ولا يلومن إلا نفسه".


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