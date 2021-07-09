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تعرف على طريق إيطاليا حتي التأهل للمباراة النهائية في يورو 2020

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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تستعد إيطاليا لمواجهة إنجلترا، بعد غد الاحد، في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، على ملعب ويمبلي اللندني.

إيطاليا صعدت للنهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، أما إنجلترا تمكنت من العبور على حساب الدنمارك.

وتسبب الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018، في قلق كبير داخل إيطاليا، لكن المدرب الجديد روبرتو مانشيني أضفى الكثير من الشباب والحيوية على التشكيلة.




وفيما يلي حقائق وتفاصيل عن مسيرة منتخب إيطاليا نحو المباراة النهائية لبطولة أوروبا:  

مرحلة المجموعات 

تركيا 0 إيطاليا 3 

توقع البعض أن تركيا ستكون الحصان الأسود، لكن بعد انتهاء الشوط الأول دون أهداف، بدأ الطوفان عقب هدف بنيران صديقة ساعد إيطاليا في زيادة الضغط على المنافسين.

وأضاف تشيرو إيموبيلي ولورينتسو إنسيني هدفين للمنتخب الإيطالي، بينما لم يشكل هجوم تركيا بقيادة الهداف بوراك يلماظ تهديدًا يذكر على ثنائي خط الدفاع الإيطالي جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.


إيطاليا 3 سويسرا 0

تكمن قوة إيطاليا في أن أهدافها تأتي من مصادر متعددة، لكن الفريق السويسري لم يتوقع أبدأ أي أهداف من جانب لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي الذي أحرز هدفين ليرفع رصيده الدولي إلى 3 أهداف.

وأحرز إيموبيلي هدفا أيضا قبيل النهاية ليمنح إيطاليا فوزين متتاليين وبنتيجة 3-0، ويصبح فريقه أول منتخب يضمن التأهل لمراحل خروج المغلوب.



إيطاليا 1 ويلز 0

أجرى مانشيني، 8 تغييرات على التشكيلة، لكنه نجح رغم ذلك في حصد النقاط الثلاث بفضل هدف لاعب الوسط ماتيو بيسينا من ركلة حرة في الشوط الأول في روما، لتحافظ إيطاليا على نظافة شباكها في 11 مباراة متتالية.



دور 16 

إيطاليا 2 النمسا 1 (بعد وقت إضافي) 

صعدت النمسا لأدوار خرج المغلوب في بطولة أوروبا لأول مرة في تاريخها، لكن الفريق رغم ذلك صمد في مواجهة نظيره الإيطالي الأكثر قوة قبل أن تمتد المباراة لوقت إضافي بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وبهذا حصل المدرب مانشيني على فرصة لتجربة خطة بديلة وقد نجحت تماما عندما هز البديلان فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا ،الشباك لتحصل إيطاليا على مكان في دور الثمانية.



دور الثمانية

بلجيكا 1 إيطاليا 2

شكل الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا، صداعا لإيطاليا، لكن المواجهة مع المنتخب المصنف الأول عالميا حسمت في الشوط الأول من خلال هدفين حملا توقيع نيكولا باريلا ولورينتسو إنسيني.

وقلص هدف روميلو لوكاكو من ركلة جزاء، الفارق، لكن إيطاليا حافظت على تقدمها في الشوط الثاني.

وتعكر صفو الفوز الإيطالي بعد إصابة المدافع ليوناردو سبينازولا في الكاحل لتنتهي مسيرته في البطولة.



قبل النهائي

إيطاليا 1 إسبانيا 1 (فوز إيطاليا بركلات الترجيح) 

المواجهة مع إسبانيا كانت بمثابة التحدي الأكبر لإيطاليا في البطولة.

وسيطر فريق المدرب لويس إنريكي على معركة خط الوسط، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، بعد أن ألغى هدف البديل ألفارو موراتا تقدم إيطاليا عن طريق فيدريكو كييزا.

ولم يتم الحسم في الوقت الإضافي لكن إيطاليا حافظت على تماسكها في ركلات الترجيح، وأحرز جورجينيو ركلة الحسم بكل هدوء لتمتد مسيرة إيطاليا الخالية من الهزيمة إلى 33 مباراة متتالية.

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الكلمات المفتاحية

يورو 2020 إيطاليا إنجلترا إسبانيا

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