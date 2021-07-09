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مهاجم الزمالك يقترب من إنبي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعي نادي إنبي للحصول على خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية أن حلمي طولان المدير الفنى للفريق البترولي يرغب في ضم مروان حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وحصل إنبي على موافقة مبدئية من جانب مروان حمدي على فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء، وارتداء قميص الفريق البترولي حال موافقة الزمالك.

وكان مروان حمدي قد انتقل لصفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من مصر المقاصة ولكنه لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن.

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