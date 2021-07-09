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عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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فجر رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول والأوليمبي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من رمضان بحي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل عن صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة". 

وأضاف، أن قائد المنتخب الأوليمبي لا يفكر في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ويفضل الاحتراف الخارجي.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب ينتظر خلال الفترة المقبلة عرضا من نادي جالاتا سراي التركي، الذي يلعب له مهاجم الزمالك مصطفى محمد، بالتعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز والمنتخب المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقا لرغبة اللاعب الذي يريد خوض تجربة احترافية أوروبية جديدة.

جدير بالذكر أن، قائد المنتخب الأوليمبي رمضان صبحي شارك مع عدد من فرق الدوري الإنجليزي رغم صغر سنه، حيث أنه يعتبر من أنجح المواهب التي جائت في تاريخ كرة القدم المصرية، ولعب صبحي بناديي هدرسفيلد وستوك سيتي الإنجليزيين.

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