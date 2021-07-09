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وفاة عمدة جوهانسبرج إثر إصابته بفيروس "كورونا"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت لجنة بلدية جوهانسبرج للتنمية الصحية والاجتماعية، اليوم الجمعة، وفاة عمدة المدينة جيوف ماكوبو؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا".
 
ووفقا لما ذكر موقع "نيوز 24" الإخباري الجنوب إفريقي، فقد عُينت عضوة لجنة البلدية يونيس ماجسينا، كقائم بأعمال عمدة جوهانسبرج.
 
وتعد جنوب إفريقيا أكثر دول القارة تضررا من تفشي وباء "كورونا" من حيث أعداد الوفيات والإصابات، إذ سجلت حتى الأمس 63 ألفا و499 حالة وفاة، وأكثر من مليونيّ و135 ألف إصابة.

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