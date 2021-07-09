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وزير الخرجية ينعى السيدة جيهان السادات ويتقدم بالتعازى لأسرة الفقيدة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.


وقالت الوزارة - في بيان صحفي - أن وزير الخارجية سامح شكري يتقدم بصادق التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة الغالية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته.


وأضافت "رحم الله السيدة جيهان السادات التي جسَّدت مسيرة طويلة من العطاء ونموذجًا مُتفردًا للمرأة المصرية المُخلصة، والزوجة المُعينة لزوجها في أحلك الظروف وصولًا لتحقيق نصر تاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، ثم خلال معركة دبلوماسية أعادت لمصر حقوقها كاملة ".

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