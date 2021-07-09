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محافظ بورسعيد ينعى السيدة جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.


وتقدم "محافظ بورسعيد، بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري، والتى تعد نموذجآ مصريآ مخلصآ لوطنه، ورمز من رموز الوطنية المصرية التي قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية الوطنية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.، وكان لها بصمات واضحة فى العمل السياسى وخدمة الوطن.

كما تقدم "محافظ بورسعيد " بخالص العزاء والمواساة لأسرة السيدة جيهان السادات، داعيا الله أن يتغدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، مشيدآ بقرار السيد رئيس الجمهورية بمنح فقيدة الوطن السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس

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