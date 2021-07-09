Advertisements

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستهدف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الأبيض ببعض الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وتحدث كارتيرون إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم الفريق في 6 مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكشفت تقارير صحفية أن كارتيرون حدد المراكز التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة، وهي (الظهير الأيمن، ولاعب الوسط المدافع، ولاعب الوسط المهاجم الذي سيكون بديلا لـ"فرجاني ساسي"، ومهاجم أجنبي، وصانع ألعاب، والظهير الأيسر-على الرغم من وجود الثلاثي محمد عبدالشافي وأحمد فتوح وعبدالله جمعة-).

 كما شهدت الجلسة مناقشة العديد من الأمور بين مجلس الإدارة وباتريس كارتيرون، حول مصير الفريق خلال الفترة المقبلة، وموقف الصفقات الجديدة، والمعارين والراحلين عن الفريق، وسرعة التجديد للنجم المغربي الدولي أشرف بن شرقي لحاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة المقبلة.

 
و يستأنف فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبيب المقبلة في الدوري المصري الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعة

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُطيح بنجمي الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ أقل من ساعة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ أقل من ساعتين

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

عرض ضخم من الزمالك لضم ثلاثي بيراميدز

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة قوية

الزمالك يؤجل حسم مصير نجم المنتخب الأولمبي

كارتيرون يرفض عودة أحمد رفعت

ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

06:59 م

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

06:31 م

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

05:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي