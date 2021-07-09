بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

يستهدف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الأبيض ببعض الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتحدث كارتيرون إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم الفريق في 6 مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وكشفت تقارير صحفية أن كارتيرون حدد المراكز التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة، وهي (الظهير الأيمن، ولاعب الوسط المدافع، ولاعب الوسط المهاجم الذي سيكون بديلا لـ"فرجاني ساسي"، ومهاجم أجنبي، وصانع ألعاب، والظهير الأيسر-على الرغم من وجود الثلاثي محمد عبدالشافي وأحمد فتوح وعبدالله جمعة-).





كما شهدت الجلسة مناقشة العديد من الأمور بين مجلس الإدارة وباتريس كارتيرون، حول مصير الفريق خلال الفترة المقبلة، وموقف الصفقات الجديدة، والمعارين والراحلين عن الفريق، وسرعة التجديد للنجم المغربي الدولي أشرف بن شرقي لحاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة المقبلة.



