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بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملف الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في موسم 2020- 2021.

الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استقر على رحيل مروان محسن، مهاجم الفريق، و والتر بواليا عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابع المصدر موضحا أنه من المتوقع أن يرحل النجم الدولي المالي آليو ديانج عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في هذا الميركاتو بعدما تلقى اللاعب عدة عروض من أندية أوروبية تتصارع على خدماته.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة مصر المقاصة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري قبل السفر لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

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