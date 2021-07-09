محافظ القليوبية يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، الإجراءات والتدابير اللازمة التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لانطلاق امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 20202021، والمقرر لها غدا السبت للشعبة الأدبية، وبعد غد الأحد للشعبة العلمية، حيث شملت الجولة، مدن بنها وطوخ وقها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.



وأكد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.



وأجرى الهجان جولة بمدارس ناصر الإعدادية، ومدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، ومدارس طوخ الثانوية بنات والتجريبية بمدينة طوخ، ومدرسة قها الثانوية بمدينة قها، ومدارس شبرا الثانوية بنات، وشبرا التجريبية بحي غرب شبرا الخيمة، ومدرسة بهتيم الثانوية بنات بحي شرق شبرا الخيمة.



ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالب وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة، مشيرًا أن 34 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.