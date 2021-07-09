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مصطفى خاطر يستمتع بالإجازة الصيفية في أحدث ظهور

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنان مصطفى خاطر، صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "خاطر" أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفيى على شاطئ البحر، وتفاعلو معه من خلال خاصية التعليقات.

ويشارك مصطفى خاطر في فيلم "تماسيح النيل" مع عدد من الفنانين منهم خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هنادى مهنا، كريم عفيفى، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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