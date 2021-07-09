النقد الدولي يخصص 650 مليار دولار لدعم الدول الفقير في مواجهة كورونا

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم موافقة على خطة لتوزيع 650 مليار دولار من الأموال الاحتياطية لمساعدة الدول الفقيرة في توزيع اللقاحات، ودعم جهود التعافي من الجائحة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حذر صندوق النقد الدولي، مثل العديد من منظمات الدعم الدولية الأخرى، من العودة غير المتكافئة للعالم من جائحة كوفيد-19.

تنتظر الخطة الآن موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، ولا يتوقّع أن تواجه فيه بأي اعتراض.

سيشكل التمويل الجديد أكبر زيادة في احتياطيات العملة خلال تاريخ صندوق النقد الدولي الممتد عبر 75 عامًا، وستكون متاحة بحلول الشهر المقبل.

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