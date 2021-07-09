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النقد الدولي يخصص 650 مليار دولار لدعم الدول الفقير في مواجهة كورونا
الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:36 م
وكالات
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أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم موافقة على خطة لتوزيع 650 مليار دولار من الأموال الاحتياطية لمساعدة الدول الفقيرة في توزيع اللقاحات، ودعم جهود التعافي من الجائحة.
ويأتي هذا
الإعلان بعد أن حذر صندوق النقد الدولي، مثل العديد من منظمات الدعم الدولية
الأخرى، من العودة غير المتكافئة للعالم من جائحة كوفيد-19.
سيشكل التمويل
الجديد أكبر زيادة في احتياطيات العملة خلال تاريخ صندوق النقد الدولي الممتد عبر
75 عامًا، وستكون متاحة بحلول الشهر المقبل.
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