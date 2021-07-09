هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة بيضاء داخل المنزل

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار من خلال صورة شاركتها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة بيضاء، داخل منزلها وتفاعل الجمهور معها من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بتألقها.



وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي مشاركتها مع أكرم حسني، في أغنية "لو كنت" وتقول كلمات الأغنية: "لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي.. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي.. لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال وهناك انا هاشتكيكي".