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أول جنازة عسكرية تقام في تاريخ مصر لسيدة بحضور الرئيس السيسي
الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:47 م
إيمان أسامة
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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تشييع جثمان جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في جنازة عسكرية تقام لأول مرة في مصر لسيدة، أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.
ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.
وكانت السيدة الراحلة قد وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا، وكرمها الرئيس السيسي بمنحها "وسام الكمال"، وإطلاق اسمها على أحد محاور الطرق الرئيسية شرقي القاهرة.
ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.
وكانت السيدة الراحلة قد وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا، وكرمها الرئيس السيسي بمنحها "وسام الكمال"، وإطلاق اسمها على أحد محاور الطرق الرئيسية شرقي القاهرة.
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