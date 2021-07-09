الأرصاد تُصدر بيانًا مهمًا بشان طقس السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 10 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

