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وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بنى سويف، اليوم الجمعة، تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة السبع وعددهم 62 لجنة قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت حفاظًا على صحة الطلاب.

وأوضحت سهام في تصريحات صحفية، أن حملات التطهير تتم على أعلى مستوى حرصًا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم وأدوات النظافة الشخصية داخل المدارس، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان والمرور من على بوابات التعقيم، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف للتأكد من جاهزية اللجان ودعمها بكافة المستلزمات اللازمة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتشرف على أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان.

وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع الجهات الأمنية،والتنسيق مع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المواد البترولية اللازمة للسيارات من بنزين وسولار بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع الصحة والإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وجًه، أمس الخميس، بتشكيل لجنة ميدانية لمراجعة تجهيزات لجان إمتحانات الثانوية العامة، للتأكد من جاهزيتها ودعمها بكافة المستلزمات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية ووسائل الراحة من مراوح ومبردات مياه وتوافر عوامل الأمن والسلامة، ومراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان، والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وتوفير مصادر بديلة للكهرباء في حالة حدوث انقطاع للتيار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع عقد الامتحانات على مدار شهري يوليو وأغسطس.
وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)
وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة لإمتحانات الثانوية العامة (صور)

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