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التعليم بأسيوط: انتهينا من استعدادات امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنهم انتهوا من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأشار "عبدالمحسن"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية للمرور على كافة اللجان للتأكد من جاهزية اللجان، فضلا عن توفر الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل اللجان كوجود بوابات إليكترونية للتعقيم.

وأضاف محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مطمئنا طلاب الثانوية العامة، "الإمتحانات والاجراءات ستتم على أكمل وجه".

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