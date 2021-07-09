موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز





يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على فريق مصر المقاصة بعد غدًا الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 في الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسه مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورتس 1.





ويتواجد المارد الأحمر في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، ولكن له أربع مباريات مؤجلة.



