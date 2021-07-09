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ماكرون: فرنسا تعتزم سحب نصف قواتها من الساحل الإفريقي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستقلص قواتها الموجودة فى منطقة الساحل غربى القارة الإفريقية إلى ما يتراوح بين 2500 و3 آلاف جندي، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

وأدلى ماكرون بالتصريحات بعد قمة افتراضية عقدها مع زعماء دول منطقة الساحل الإفريقي، ولم يحدد إطاراً زمنياً لإتمام عملية تقليص حجم القوات.

 

ولدى فرنسا حالياً ما يزيد قليلا عن 5 آلاف جندى يقاتلون ضد المتشددين فى منطقة الساحل.

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