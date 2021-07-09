Advertisements

مباحثات للنهوض بالقطاع السياحي في محافظة الإسكندرية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومحافظة ومكتبة الإسكندرية للترويج وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية داخل المحافظة.

ورافق يوسف خلال الزيارة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، وأماني ألفونس مدير عام مكاتب الأسكندرية والساحل الشمالي.

وبحث المحافظ ورئيس هيئة التنشيط، سبل التعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة الأسكندرية في الأحداث والفعاليات المختلفة، ووضع خطط مستقبلية لتنظيم رحلات توعوية وتعريفية لمواطني المحافظة لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

كما تناقش مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس هيئة التنشيط، لوضع أطر التعاون المستقبلي لإنتاج فيلم مشترك بين الوزارة والمكتبة للترويج للمقصد المصري وخاصة محافظة الاسكندرية بالإضافة إلى مناقشة المحتوي الدعائي السياحي من صور وأفلام مختلفة للترويج للاسكندرية.

وخلال الزيارة تفقد أحمد يوسف مكاتب السياحية الداخلية التابعة للهيئة ومتابعة سير العمل بها وما تقوم به من دور في الترويج السياحي وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ومجهودات التوعية السياحية والأثرية، كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية والتوعوية للفترة المقبلة وآليات تعظيم طرق الاستفادة منها طبقا لخطة الهيئة.

واختتم يوسف الزيارة بالالتقاء بعدد من ذوي الهمم أثناء جولتهم التعريفية ضمن مبادرة "اعرف بلدك" التي تقوم الهيئة بتنظيمها في المتحف القومي بالأسكندرية، وتم التحدث معهم عن المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر عامة ومحافظة الأسكندرية خاصة، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم.

ومن ناحيتها، أوضحت إيمان محمود أن الهيئة قامت بتنظيم أكثر من ٣٠ رحلة توعوية وتعريفية في محافظة الإسكندرية، وذلك منذ إطلاق الوزارة لمبادرة "اعرف بلدك" في ديسمبر ٢٠٢٠، لمختلف الفئات المجتمعية والعمرية، لزيارة عدد من المزارات السياحية والأثرية، حيث تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مواطن الجمال والتعرف على المعالم السياحية بمختلف محافظات مصر وتعريف المواطنين بالحضارة المصرية العريقة والتراث والفنون التي تزخر بها بلدهم،  ونشر الوعي السياحي والأثري مما يساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة والآثار المصرية.

أخبار تهمك

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ أقل من ساعتين

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعة

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُطيح بنجمي الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

06:59 م

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

06:31 م

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

05:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي