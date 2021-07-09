أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني يكشف أسباب تورم القدمين (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تورم القدمين يكون بسبب مشكلة في الدورة الدموية أو الأوعية اللمفاوية.



وأضاف "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن الدورة الدموية دورة مغلقة يعني أن الدم يمر من الجهة اليسرى للقلب في الشرايين ويعود إلى الجهة اليمنى للقلب بالأوردة.



وأضاف أن التورم عبارة عن مياه خارج الأوعية الدموية حول الخلايا، فإذا ضغط عليه يترك علامة، مشيرًا إلى أنه إذا علمنا طريق سحب وخروج المياه، يمكن أن نتوقع السبب الحقيقي لتورم القديمن.



وأشار إلى أن تورم الضغط لعدة أسباب، أبرزها أن الضغط في الشريان عالي، فالمفترض أن هناك مرضا يجعل الضغط عالي، ويتساءل البعض متى يرتفع ضغط الوريد، وهنا نقول عندما يكون هناك هبوط في القلب، وهذا يعني أن السبب الأول لتورم القدمين هو هبوط الجهة اليمنى للقلب وهذا له أسباب عديدة مثل أمراض الرئة وصمامات القلب.



وأوضح أنه يمكن أيضًا أن يحتقن الكبد ويمكن أن تمتلئ الأوردة بالدماء، مشيرًا إلى أن الورم يبدأ من الساقين ويصل إلى القدمين، حيث أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تتسبب في تورم القدمين.



وأكد أن هناك مادة تشد المياه من الوريد تسمى الزلال، وإذا افترضنا أنها غير موجودة فلم نجد ما يشد هذه المياه، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأسباب يستعرض ثلاثة منها، ويمكن أن يكون ارتفاع الزلال في البول سببًا في تورم القدمين، كما يمكن أن يكون هناك مشكلة في الكبد، مشيرًا إلى أن السبب الثالث هو الزلال في الأمعاء.

