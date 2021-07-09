ايه قاسم.. من مسابقات ملكات الجمال لخوض تجربة التمثيل في "العلمين"







أنضمت الفنانة الشابة اية قاسم والتي نافست علي لقب ملكة جمال مصر لعام ٢٠٢٠، إلى أحداث فيلم «العلمين»



وأعربت اية قاسم عن بالغ سعادتها لخوض تجربة التمثيل بشكل احترافى ورسمى، والذى سيكون بمثابة الصعود إلى طريق النجومية خصوصا كون يضم نخبة كبيرة من المع وكبار الفنانين.



فيلم "العلمين" من المقرر عرضه قريبا، وتعد البطولة المطلقة الأولي للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.