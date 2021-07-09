بعد تصويرها مع "كلب".. صاحبة جلسة التصوير تكشف مفاجأة

كشفت البلوجر هبة مبروك، صاحبة جلسة تصوير مع كلب بفستان زفاف، تفاصيل الضجة التي أثيرت بسبب جلسة التصوير التي أجرتها، مشيرة إلى أنها لم تقصد الإساءة للرجال، أو الزواج، و"السوشيال ميديا" هى من ضخمت الأمر.



وأشارت "هبة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها أجرت جلسة التصوير لأنها مختلفة، مضيفة أن جلسة التصوير التي أجرتها كانت شبيه لجلسة تصوير أجنبية، وكان غرض الجلسة الترويج لفستان الزفاف الذي كانت ترتديه.



وأضافت باكية،:"أنا مش مصدقة اللي حصل.. الدنيا اتقلبت في 5 ساعات، ومقصدتش اللي اتفهم من جلسة التصوير"، موجهة رسالة للجمهور، قائلة: "أنا بعتذر للناس كلها، أنا أسفة لكل واحد شاف السيشن وفهم غلط، ومش قصدي اجرح الناس دي كلها".

