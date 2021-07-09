السيطرة على حريق بمعرض سجاد ومفروشات في الواسطى ببني سويف (فيديو)





سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، على حريق شب، اليوم الجمعة، بمعرض للسجاد وسيارة ملاكي كانت تتواجد أمامه بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، حيث تبين من المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا قد يكون سببًا للحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق داخل معرض للسجاد بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى شمال المحافظة.ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل اي حالات إصابة في حال حدوثها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، ورجحت التحريات الاولية حدوث ماس كهربائي.وإنتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على رأس 3 سيارات من الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة، حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.ودلت التحريات إلى وقوع حريق بمحل سجاد ومفروشات منزلية بمنطقه طراد النيل بالواسطى، وآتت النيران على واجهة العقار المكون من 4 طوابق، ومحتويات المحل بالكامل، وجاري حصر التلفيات، إضافة إلى أًصابة "شاب" 18 سنة، بماس كهربائى أثناء مشاركته إخماد النيران، وتم نقله للمستشفى.وأنتقل مدير الأمن لموقع الحريق، على رأس القيادات الأمنية بالمحافظة: اللواء اسامه جمعه مدير البحث الجنائي، والعميد محمد الخولي مدير فرع الأمن العام بالمحافظة، والعقيد خالد ابراهيم مأمور قسم شرطة الواسطى، والمقدم علي طه نائب مأمور قسم شرطة الواسطى، وضباط وأفراد وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى برئاسة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث، ومعاونوه النقيب محمد عادل والنقيب عبدالعال علي والنقيب مصطفى عاطف.وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحريق، وتحرر المحضر اللأزم، وأخطرت النيابة العامة، التي وجهت بتشكيل لجنة لحصر التلفيات وإستكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.