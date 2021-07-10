وزارة البيئة في أسبوع| "الجزار" و"فؤاد" يتابعان مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي وقطاع الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بتقديم خدمات الدعم الفني لمسؤولى العاملين بمنشآت الدباغة للجلود بمدينة الروبيكي، كما تم عقد اجتماع موسع بحضور اللواء حمدي الديب مستشار الوزيرة لشؤون التفتيش البيئى والدكتورة مي عز الدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة وممثل عن هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة فريق عمل الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي.





وقد تم خلال الاجتماع التعريف بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة من حيث أهمية سجل الحالة البيئية الذي يوضح تأثير أنشطة المنشأة على البيئة المحيطة، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات الصناعية، وأهمية سجل المواد والمخلفات الخطرة، كذلك أهمية ارتداء مهمات الوقاية وغير ذلك من طرق استرشادية تستهدف التوجيه نحو الإصحاح البيئي.





وزيرا الإسكان والبيئة يتابعان موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من الملفات والموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسئولى عدد من الجهات التابعة للوزارتين.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويهدف التطوير إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار،





البيئة تواصل متابعتها الدورية لأحوال المقالب العشوائية والنقاط الوسيطة بالشرقية:





فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث وتطبيقًا لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإستمرارًا للمتابعة الدورية لحالة المقالب العشوائية والنقاط الوسيطة قام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية يوم الثلاثاء بمتابعة النقطة الوسيطة بمركز منيا القمح بالتعاون مع مجلس المدينة، حيث تبين من المعاينة وجود كمية من المخلفات يقوم مجلس المدينة بإستخدام المعدات التابعة له بنقلها وترحيلها يوميًا إلى مقلب مشتول السوق.





وزيرة البيئة تناقش مع الجانب السويسري دعم السياحة البيئية والاقتصاد الأخضر:





ناقشت وزيرة البيئة مع السيد بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة وممثلى مكتب التعاون السويسري، أمس الخميس تدعيم التعاون المشترك في مجال الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية الطبيعية وحماية البيئة البحرية والاقتصاد الأخضر.





وأكدت الدكتورة ياسمين خلال اللقاء على عمق العلاقات والتعاون الممتد بين الجانبين المصري والسويسري في مجال حماية وتحسين البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون الفعال مع الجانب السويسري في دعم إدارة المخلفات في مصر كشريك مهم في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والمعني بتطوير منظومة النظافة بمحافظات (الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط).





البيئة تنظم ورشة عمل لآليات دمج التنوع البيولوجى فى قطاع التخطيط العمراني





نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، اليوم الجمعة، ورشة عمل حول آليات دمج التنوع البيولوجى فى قطاع التخطيط العمرانى للعاملين بالقطاع الحكومى المتخصصين في مجال الإسكان والتخطيط العمرانى وذلك بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور ايمن حمادة رئيس الادارة المركزية لتغير المناخ والاستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى والمهندسة سماح صالح مدير عام التنمية البيئية بقطاع الادارة البيئية ومدير وحدة التنمية المستدامة والاستاذ وليد منصور مدير برامج المناخ والطاقة لمؤسسة فريدريش إيبرت بالاضافة الى ممثلي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة التخطيط العمرانى وعدد من ممثلى محافظة وجامعة بورسعيد.



