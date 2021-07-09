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النيابة تحقق في حريق شب داخل مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل بدروم مصلحة الطب الشرعي، بالسيدة زينب، للوقوف علي أسباب وملابساته وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

وكشفت التحقيقات أن الحريق شب داخل البدروم والطابق الأرضى داخل مصلحة الطب الشرعي بمنطقة السيدة زينب جنوب محافظة القاهرة، وأن السبب وراءه هو ماس كهربائي، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

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