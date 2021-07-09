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شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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يستعد كايروكي لحفله المقام بالقلعة، اليوم الجمعة،  تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك"، وذلك على خشبة مسرح المحكى بالقلعة، مع الالتزام الكامل بكافة الاجراءت الاحترازية.
وحضر أعضاء الفريق وعلى رأسهم أمير عيد، وهم يضعون اللمسات الاخيرة على الاعمال المقرر تقديمها خلال حفل "ريد بُل سيمفونك"، والتاكيد من جميع التجهيزات اقيمت بالشكل المطلوب.


وقال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة "ريدبل"، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك.
وأوضح "هاشم" أن الفريق اعتاد العزف بشكل عشوائي دون التقيد بنوت موسيقية أو شكل موسيقى ثابت، وهو ما كان يدخل العازفين في خلافات أثناء البروفات، لكن الأمر كان مختلفا حين بدأ العمل لتحضير الحفل، ووجد أن كل شيء منظم ومحدد بالتوقيت لبدء وانتهاء العزف وفقا لتوجيهات المايسترو ناير ناجي، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر والانبهار عند سماع الشكل الأوركسترالي الذي تم الاستقرار على تقديمه خلال الحفل.
أوضح ناير ناجي أن أهم ما ميز الحفل هو الكتابة الأوركسترالية التي تولاها فريق عمل مكون من 3 أفراد هم مساعده ستيفن سيمون ورفيق جمال وصديق روسي يدعي ديمتري فاريلس، مؤكدا على سعادته بالتعاون معهم بسبب ما أضافه كل منهم بذوقه الموسيقي إلى الشكل الأوركسترالي الذي تظهر به الأغاني، ويتم تقديم 15 أغنية خلال الحفل.
أحدث ألبوم لـ "كايروكي" كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، من خلال ألبوم أبناء البطةالسوداء، الذي طرح في 2019، ويجل نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاه جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالإضافةإلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.
شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)
شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)
شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)
شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)
شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)
شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)
شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)
شاهد الكواليس الأخيرة لحفل كايروكي تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك" بالقلعة (صور)

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