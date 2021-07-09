موكا حجازي فتاة التيك توك تتصدر تريند جوجل بعد القبض عليها

موكا حجازي .. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية وعادة سيئة وغريبة على قيم وعادات المجتمع المصري، حيث ظهرت العديد من الفتيات على مواقع التواصل في هيئة محرضة لفسق والفجور.





موكا حجازي





ولحقت موكا حجازي فتاة التيك توك بزملائها اللائي تم القبض عليهن ومحاكمتهن من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، لتحريضهم الشباب على الفسق والفجور والقيام بأعمال الفسق والفجور.





موكا حجازي مطلوبة على جوجل





وتصدرت موكا حجازي تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إعلان أجهزة الأمن المصرية القبض عليها اليوم الجمعة، في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، بعد بثها عدد من الفيديوهات.





فيديوهات موكا حجازي





وظهرت موكا حجازي فتاة التيك توك في فيديوهات ترتدي ملابس فاضحة وخادشة للحياء ومنافية لعادات وتقاليد المجتمع المصري، وتؤدي رقصات استعراضية مثيرة.





التهم الموجهة لفتاة التيك توك موكا حجازي





وتواجه موكا حجازي تهما تتفق تماما مع التهم الموجهة للفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم، إلى أنّه في الغالب لن تُوجه لها تهمة الاتجار بالبشر، وهي جنحة لا تصل ح الجناية.





العقوبة المتوقعة على موكا حجازي





وأشار خبراء القانون إلى أن التهم الموجهة لفتاة التيك توك موكا حجازي عقوبتها السجن 3 سنوات إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، وذلك بحسب ما ينص عليه قانون العقوبات.





موكا حجازي وحنين حسام ومودة الأدهم





وتختلف التهم الموجهة إلى موكا حجازي عن حنين حسام ومودة الأدهم اللتان ستحاكمان أمام محكمة جنايات القاهرة، لإدانتهما بتهم الاتجار بالبشر حيث حكم على حنين بالسجن المشدد 10 سنوات وعلى مودة 6 سنوات، وغرامة مالية 200 ألف لكليهما.



