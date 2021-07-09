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الخطيب يحفز الأهلي بالمكافآت قبل موقعة نهائي إفريقيا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافآت بطولة السوبر الإفريقي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وحصل كل لاعب داخل القلعة الحمراء، على مبلغ 120 ألف جنيه، بعد التتويج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

 

وجاء صرف المكافآت الخاصة بلقب السوبر الإفريقي، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويلتقي الأهلي نظيره كايزر شيفز الجنوب إفريقي، مساء يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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