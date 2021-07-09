بايدن وبوتين يبحثان آلية المساعدات الأممية لسوريا

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في بيان له، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث أشادا بالعمل المشترك الذي أدى إلى الاتفاق حول نقل المساعدات إلى سوريا.





وذكر البيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن تحدث اليوم مع الرئيس بوتين حيث أشادا الزعيمان بالعمل المشترك لفريقيهما في أعقاب القمة الأمريكية الروسية الذي أدى إلى الإجماع على استئناف نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".