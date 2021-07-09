Advertisements

شاليمار شربتلي تطلب الدعاء للفنان هاني شاكر : سلامة قلبك وعمرك

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


وجهت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي
رسالة لأمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين بعد تعرضه لأزمة صحية، عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي يقوم بها لحفله الذى كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا،
وقالت الفنانة شاليمار شربتلي
سلامة قلبك وعمرك وايامك هاني ياحبيبي ربي يشفيك شفاء تام لايغادر سقما وترجع تعمل الاف الحفلات الله لا يغيبك ياحبيبنا ابدا
ومن جانب آخر تقرر تأجيل حفل الفنان هاني شاكر المقرر اليوم الخميس بدار الأوبرا المصرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تعليق صارم من أحمد العوضي على تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة و نصف

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني يكشف أسباب تورم القدمين (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ماذا قالت أحلام ‎بعد أزمتها الصحية الأخيرة؟

شاليمار شربتلي تطرح أحدث مشاريعها الفنية في دبي إبريل المقبل (صور)

شاليمار شربتلي تطرح أحدث مشاريعها الفنية في دبي (صور)

شاهد.. آخر إبداعات شاليمار شربتلي في فورميلا 1 وسيميليتور ثلاثي الجنسية

شاليمار شربتلي تفتتح معرض "كرنفال الزينة" بالمملكة العربية السعودية (صور)

احتفالًا باليوم الوطني السعودي.. شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية على السيارات القديمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

08:00 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

06:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي