شاليمار شربتلي تطلب الدعاء للفنان هاني شاكر : سلامة قلبك وعمرك





وجهت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي

رسالة لأمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين بعد تعرضه لأزمة صحية، عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي يقوم بها لحفله الذى كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا،

وقالت الفنانة شاليمار شربتلي

سلامة قلبك وعمرك وايامك هاني ياحبيبي ربي يشفيك شفاء تام لايغادر سقما وترجع تعمل الاف الحفلات الله لا يغيبك ياحبيبنا ابدا

ومن جانب آخر تقرر تأجيل حفل الفنان هاني شاكر المقرر اليوم الخميس بدار الأوبرا المصرية