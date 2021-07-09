Advertisements

لا نخشى جماهير إنجلترا.. نجم منتخب إيطاليا يشعل نهائي يورو 2020

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

أكد ليوناردو بونوتشي لاعب المنتخب الإيطالي لكرة القدم على أن منتخب بلاده لن يشعر بالرهبة من الـ60 ألف مشجع الذين سيتواجدون في ملعب ويمبلي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي تجمع بين إيطاليا وإنجلترا الأحد.

 

وقال بونوتشي "34 عاما" يوم الجمعة في معسكر الفريق بفلورنسا: نلعب في ملعبهم ولكن هذا لن يخيفنا. نفكر فقط في لعب كرة القدم، أن نستمتع، وأن ندخل الملعب بحماس. والباقي سيكون مجرد ثرثرة.

 

وقال بونوتشي إن الفوز للمرة الثانية بلقب بطولة أمم أوروبا بعد اللقب الذي تم حصده في 1968 سيكون خير تعويض لبعض السنوات الصعبة التي مرت بها إيطاليا، والتي كان أبرزها عدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

 

وقلب المنتخب الإيطالي الأمور تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني، ويدخل الفريق المباراة النهائية بدون أن يتلقى أي هزيمة في 33 مباراة منذ سبتمبر 2018.

 

وقال: لا يمكننا الانتظار لحين خوض المباراة النهائية. الانتصار بإمكانه أن يمحو السنوات الصعبة الماضية. نريد أن نجلب الفرح والحماس لكل الشعب الإيطالي.

 

وتحدث بونوتشي عن مواجهة بين الشباب والكبار عندما يواجه دفاع المنتخب الإيطالي المكون من بونوتشي، وجيورجيو كيلين "36 عاما" هجوم المنتخب الإنجليزي الذي يقوده هاري كين ورحيم سترلينغ.

 

وقال: يجب أن نحذر من سرعتهم. لديهم لاعبون أقوياء في المواقف الفردية. لا توجد أعذار لا يوجد إرهاق، نحن نفكر فقط بشأن اللعب.

 

وقال بونوتشي: سنكون مستعدين للقتال أمامهم يوم الأحد. سيكون أفضل مشهد لكرة القدم الأوروبية من الجانبين.

أخبار تهمك

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُطيح بنجمي الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صارم من أحمد العوضي على تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

06:59 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

06:31 م

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

05:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي