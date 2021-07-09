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الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم النادي الأهلي اتفاقه مع كريم فؤاد، جناح فريق النجوم والمعار إلى صفوف فريق إنبي، للحصول على خدماته بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء، حسم الاتفاقات المالية مع اللاعب على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وتابع المصدر، أنه من المقرر أن يحصل كريم فؤاد فى الموسم الأول على 6 ملايين جنيه، وفى الموسم الثانى يحصل على 7 ملايين جنيه، وفى الموسم الثالث والرابع يحصل على 8 ملايين جنيه، ومن المقرر أن ترتفع قمية عقد اللاعب فى الموسم الخامس إلى 9 ملايين جنيه.

وانهي الأهلي مع إدارة النجوم صفقة كريم فؤاد، ولن تقل قيمة الصفقة عن 15 مليون جنيه.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وذلك بعد إقصاء فريق الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

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