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محمد أنور: منح جيهان السادات وسام الكمال تكريم وتقدير لها

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نعى محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل السادات، السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية صباح اليوم، قائلا: "ربنا يتولاها برحمته".

وثمن "السادات"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، منح الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة جيهان السادات وسام الكمال تقديرا لدورها، مؤكدا أنه تكريم لها، حيث دعمت "السادات" الدولة على مدار تاريخها.

وأضاف أن دور جيهان السادات الداعم للبلد لم ينتهي حتى السنوات الأخيرة، وخاصة دعمها لثورة 30 يونيو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإقامة جنازة عسكرية لها تقديرًا لجهودها، حيث سيتم دفنها بجوار زوجها في المنصة بالنصب التذكاري في مدينة نصر بحضور الرئيس وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وأسرة الفقيدة.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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