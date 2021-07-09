Advertisements

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

تستعد لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، للكشف عن صفقة سوبر يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية على إتمامها للتعاقد مع مهاجم من أمريكا الجنوبية بمواصفات عالية وبمقابل يصل إلى 5 ملايين دولار.

 

حيث يساهم في عملية شراء تلك الصفقة ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم والذى وعد بضم صفقة سوبر لتدعيم الفريق بدماء جديدة.

 

ولم تعلن لجنة التعاقدات على إسم اللاعب لحين التوصل إلى إتفاق نهائى بشأن العقد، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

 

وينتظر أن تعقد لجنة التعاقدات جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب العودة من المغرب وخوض مباراة النهائى الإفريقي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لاطلاعه على تفاصيل التفاوض مع اللاعب الأجنبى.

 

وحقق الأهلي الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق صارم من أحمد العوضي على تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة و نصف

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني يكشف أسباب تورم القدمين (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

08:00 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

06:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي