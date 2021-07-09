بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

تستعد لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، للكشف عن صفقة سوبر يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية على إتمامها للتعاقد مع مهاجم من أمريكا الجنوبية بمواصفات عالية وبمقابل يصل إلى 5 ملايين دولار.

حيث يساهم في عملية شراء تلك الصفقة ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم والذى وعد بضم صفقة سوبر لتدعيم الفريق بدماء جديدة.

ولم تعلن لجنة التعاقدات على إسم اللاعب لحين التوصل إلى إتفاق نهائى بشأن العقد، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

وينتظر أن تعقد لجنة التعاقدات جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب العودة من المغرب وخوض مباراة النهائى الإفريقي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لاطلاعه على تفاصيل التفاوض مع اللاعب الأجنبى.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.