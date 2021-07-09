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ليفربول يخطط لخطف نجم أتلتيكو مدريد
الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:00 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت
صحيفة آس الإسبانية أن ليفربول يستعد لتقديم عرضاً رسمياً من أجل التعاقد مع
الإسباني ساؤول نيجويز نجم أتلتيكو مدريد البالغ من العمر 26 عاماً.
وأفادت
الصحيفة الإسبانية بأن العرض سيكون بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني علماً بأن
أتلتيكو مدريد بحاجة لبيعه من أجل موازنة حساباته المالية.
وأشارت
الصحيفة الإسبانية إلى أن ساؤول خاض مع الروخيبلانكوس حتى الآن 337 مباراة في جميع
البطولات وسجل 43 هدفاً وصنع 19 هدف آخرين وينتهي عقده مع الأتلتيكو في صيف 2026.
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