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تراجع المؤشر العام لبورصة الأردن 1.52% خلال اسبوع

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:45 م
بورصة الاردن
بورصة الاردن
وكالات
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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.52%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2080.0 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو  7.1 ملايين دينار أردني مقارنة مع 9.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 24.3 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 35.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 46.6 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 21.8 مليون سهم، نُفذت من خلال 16495 صفقة.

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