كارتيرون يطالب الزمالك بضم فيراري بيراميدز

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع إيريك تراوري، جوكر فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويجيد تراوري اللعب فى أكثر من مركز مثل الجناحين، والمهاجم الصريح، وتحت رأس الحربة، وجميع مراكز خط الوسط، والظهير الأيسر.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود إعجاب من جانب جهاز الكرة فى القلعة البيضاء بإمكانيات وقدرات تراوري فى ظل قدرته على اللعب فى أكثر من مركز.

وتابع المصدر، أن كارتيرون وضع جوكر بيراميدز على رأس المرشحين لتدعيم قائمة الأجانب فى نادي الزمالك، خلال انتقالات الصيف.