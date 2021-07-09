Advertisements

كارتيرون يطالب الزمالك بضم فيراري بيراميدز

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع إيريك تراوري، جوكر فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويجيد تراوري اللعب فى أكثر من مركز مثل الجناحين، والمهاجم الصريح، وتحت رأس الحربة، وجميع مراكز خط الوسط، والظهير الأيسر.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود إعجاب من جانب جهاز الكرة فى القلعة البيضاء بإمكانيات وقدرات تراوري فى ظل قدرته على اللعب فى أكثر من مركز.

 

وتابع المصدر، أن كارتيرون وضع جوكر بيراميدز على رأس المرشحين لتدعيم قائمة الأجانب فى نادي الزمالك، خلال انتقالات الصيف.

أخبار تهمك

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ أقل من ساعتين

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق صارم من أحمد العوضي على تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

08:00 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

06:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي